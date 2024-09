Israele-Italia le formazioni ufficiali | favore all’Inter? La prossima volta!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Alle ore 20.45 è in programma, gara valevole per il gruppo A2 della Lega A della UEFA Nations League. Luciano Spalletti non si preoccupa di fare un piccoloe schiera tutti i giocatori nerazzurri dal primo minuto, nonostante i diversi cambi che riguardano anche e soprattutto giocatori della Juventus. NESSUN– Si avvicina, gara di UEFA Nations League che si giocherà questa sera in campo neutro a Budapest. Dopo la vittoria sulla Francia, gli azzurri sono a caccia di conferme. A tal proposito Luciano Spalletti evita di fare favorie schiera il blocco nerazzurro al gran completo, non includendo i giocatori di Simone Inzaghi fra i cambi di formazione dal primo minuto. Differentemente dalla Juventus, con Cambiaso che si accomoderà in panchina.