Raspadori rinato con Spalletti vuole più spazio nel Napoli | il piano di Conte

(Di domenica 8 settembre 2024) Jacksembracone ora punta ad avere piùnelpensa ad unGli è servita una mezz’ora in campo per lasciare il segno e chiudere definitivamente la pratica Francia. Jackha ritrovato il sorriso, questa volta con la nazionale italiana, merito del gol segnato nel 3-1 finale alla squadra di Deschamps. L’attaccante è subentrato all’inizio del secondo tempo a Lorenzo Pellegrini, fermato ad un infortunio e ha trovato la rete a 15 minuti dalla fine su assist di Udogie. Cartellino timbrato per il centravanti azzurro, che non segnava dal 7 aprile scorso nel 4-2 che ilha rifilato al Monza, in una delle poche gioie della scorsa terribile stagione. Un digiuno di quasi 5 mesi, che per un attaccante non fa mai bene, specie per uno come Jack, ancora imbrigliato in questo eterno dubbio sul suo ruolo specifico in campo.