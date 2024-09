Zielinski torna in campo | le formazioni ufficiali di Scozia-Polonia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024), prima sfida del girone di Nations League del gruppo A, avrà inizio alle ore 20.45, Nellecompare anche Piotrto dopo l’infortunio. IN– Tra pochi minuti avrà inizio, partita che vale per la prima giornata del girone di Nations League. Inci sarà anche Piotr, schierato dal CT Michal Probierz come regista nel centroa cinque scelto per la sfida. Il calciatore polacco, arrivato all’Inter in estate come colpo a parametro zero, è ancora a quota zero minuto con la maglia nerazzurra. Il motivo è ovviamente l’infortunio avuto nell’ultima fase di preparazione che ha rallentato l’inserimento nell’ingranaggio tattico di Simone Inzaghi. Per, però, arriva la chance dire inproprio in, con l’obiettivo di riuscire a incidere come lui stesso ha dichiarato.