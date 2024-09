Maltempo bomba d’acqua su Roma | strade come fiumi allagamenti e disagi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Incredibile ondata disulla capitale. Una vera e propria, accompagnata dal vento di forte intensità, ha colpito la città provocandoe danni. I video postati dai cittadini hanno fatto comprendere la gravità di quanto successo, infatti in appena 30 minuti si sono allagate lee si è registrata anche la caduta di alcuni alberi. Ilsuè arrivato improvvisamente e ha messo in difficoltà automobilisti e cittadini. Lae il vento hanno dunque fatto cadere al suolo alberi e rami e la viabilità è andata letteralmente in tilt. Dalle immagini è possibile notare la grande fatica dei conducenti dei veicoli, che si sono ritrovati di fronte a una pioggia torrenziale e allecompletamente allagate. Leggi anche: Tromba d’aria, grandine e venti oltre 100 km/h.