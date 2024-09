LIVE – Novara-Atalanta U23 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Alle 18:00 di oggi, domenica 1° settembre,U23 scenderanno in campo in occasione della seconda giornata del girone A di. Entra nel vivo il campionato e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti dopo aver mancato l’appuntamento con la vittoria all’esordio. Ilha pareggiato 0-0 in trasferta con la Feralpisalò. L’è stata invece sconfitta 2-1 in casa dall’Alcione Milano. Terzo precedente tra le due squadre. Nella scorsa stagione l’vinse 3-2 la gara di andata, prima dello 0-0 al ritorno. “Domani sarà la prima in casa, vogliamo presentarci bene. Sappiamo che sarà dura ma siamo pronti per fare una grande partita”, ha detto nella conferenza stampa pre gara mister Gattuso.