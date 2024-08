Il menù di Napoli-Parma 2-1 | harakiri di Sushi Nigiri con l’alga Neres

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2024) Ildi2-1 Antipasto Dormite di triglie fritte alla Sohm su un tappeto di insalatona mista. Bonny all’olio Zero ad uno. Primo Cappelletti al brodo di ansia conditi con poco pepe. Servito con un calice di Guttiurnio della cantina Bernabè. Primo Assaggio di goulash Georgiano con contorno con zucchine amare. Secondo (di tendenza)dicone germogli di soia saltati dalla padella alla brace. Secondo napoletano Braciola di cotena con contorno di indivia belga. Servita immediatamente su un piatto bollente al centro tavola. Uno ad uno Frutta Pigna d’uva bianca gelata mangiata lentamente con ossicini fastidiosi da gettare nell’area Arrivo del cameriere che sollecita gli ospiti a terminare le portate in tempo per l’orario di chiusura del locale. Dolce Profiteroles con code di cioccolato servite in alto dalla pasticceria Zambo e soci.