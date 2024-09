Esplode il forno dell’acciaieria Gravissimo operaio quarantottenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Continua a succedere. Uno stillicidio, la contabilità degli infortuni non dà tregua. Ieri un48enne è rimasto gravemente ustionato in un’acciaieria di Ospitaletto, la Asonext di via Seriola 122. Munir Muhammad, originario del Pakistan, di casa nel paese della Franciacorta, sarebbe stato investito da una forte ondata di calore (e forse da un ritorno di fiamma), e ora è in fin di vita, nel reparto grandi ustionati dell’ospedale di Verona. "Fermiamo questa continua tragedia - è l’appello lanciato dal segretario generale della Fiom di Brescia Antonio Ghirardi - . A due giorni dai funerali di Paolo Gatta (il cinquantenne manutentore del Banco nazionale di prova delle armi di Gardone deceduto il 21 agosto dopo una caduta dall’alto, ndr), gli incidenti in fabbrica continuano a capitare. È necessario intervenire in tutti i modi possibili per garantire la massima sicurezza".