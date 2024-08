Ci siamo guardati a lungo al supermercato e se anche tu ti sei innamorato io sono la ragazza bionda Scrivimi! | il colpo di fulmine e poi l’appello disperato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sembra quasi la trama di un film d’amore avvincente. Un giorno qualsiasi segnato dalle alte temperature d’estate, era il 27 agosto, lui e lei entrano nello stesso. Tra scaffali, biscotti, latte e ortaggi i due si scambiano ripetuti sguardi di intesa. Ma La storia non continua più. Ad entrambi evidentemente è mancato il coraggio. Non scomoderemo certamente i vari rapporti stilati da sociologi e psicologici sulla tendenza ad avere sempre meno “contatti umani” a causa di social, app di appuntamenti e smartphone, però gli elementi citutti per pensarlo. In ogni caso dopo che è calato il silenzio la misteriosa lei, “”, decide di dichiararsi, ma “alla vecchia maniera”. Infatti la protagonista di questa storia ha scritto, di suo pugno, un biglietto sincero e affettuoso e ne ha stampate diverse copie.