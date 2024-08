Alimenti scaduti e sporcizia in un ristorante i Nas sequestrano 22 chili di prodotti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Modena, 30 agosto 2024 - I carabinieri del Nas di Parma hanno sequestrato oltre 22dialimentari e sanzionato il titolare di unper tremila euro a causa delle scarse condizioni igienico sanitarie in cui si trovava il locale. Il tutto è accaduto durante i controlli effettuati dai militari dell'Arma in un situato in un comune della Bassa Modenese. Durante l'ispezione, i Nas hanno proceduto al sequestro amministrativo di 22 chilogrammi di preparazioni e semilavorati alimentari, tra cuia base di carne e creme, per un valore commerciale di circa 500 euro. Talisono stati sequestrati in quanto privi delle indicazioni necessarie alla loro tracciabilità e in parte perché. L'ispezione ha inoltre portato alla rilevazione di carenze igienico-sanitarie in tutti i locali dell’attività ristorativa.