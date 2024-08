AIR Campania da settembre triplicano i servizi per la stazione di Afragola

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Grazie al sostegno della Regione, a partire da, il trasporto pubblico locale vedrà un significativo potenziamento. Per rispondere alla crescente domanda di mobilità, saranno triplicate le corse da Avellino allaTAV di, passando da 3 a 10collegamenti al giorno; inoltre, nel capoluogo irpino sarà istituito un nuovoo urbano per Contrada Chiaira, pensato per migliorare il collegamento tra il centro cittadino e le zone suburbane, facilitando così gli spostamenti e promuovendo una maggiore integrazione territoriale. In provincia di Avellino, tra gli altri, saranno potenziati inei comuni di Aiello del Sabato, Montella e Capriglia Irpina”. L’ing.