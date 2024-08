Carrarese-Sudtirol oggi in tv | canale orario e streaming Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Alle 20:30 di, martedì 27 agostosi sfideranno in occasione della terza giornata del campionato di. Potrete seguire il match in diretta tv eesclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi offrirà una cronaca delle partite serali di questo primo turno infrasettimanale del campionato cadetto. Ottima partenza per ilche dopo due giornate è a punteggio pieno con sei punti, cinque gol fatti e tre subiti. Nell’ultimo match il 3-2 rocambolesco contro la Salernitana ha dato ulteriore slancio agli uomini di Federico Valente. “Abbiamo interpretato bene la gara, un grande complimento ai ragazzi”, ha detto il tecnico in conferenza stampa dopo la sfida. Adesso c’è un’altra sfida in trasferta. E di fronte c’è una neopromossa che ha ancora zero punti in classifica.