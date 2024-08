Ancora sul falso pogrom israeliano di cui Herzog non ha parlato

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 27 agosto 2024) Scrive Giuliano Ferrara sul Foglio di ieri: «Se il presidentedefinisce unla caccia violenta a famiglie palestinesi». Se una parola d’uso sbagliato finisce nello scritto bello e sincero di un grande amico di Israele e del popolo ebraico (Giuliano Ferrara, appunto), significa che in modo doppiamente efficace l’insinuazione propagandistica ha fatto il suo lavoro. Quella parola è “”, e se ne fa uso sbagliato quando la si mette in bocca al presidente di Israele, Yitzhak, che non ne ha fatto uso per commentare e condannare le criminali aggressioni anti-palestinesi perpetrate, nei giorni scorsi, da alcuni coloni israeliani.