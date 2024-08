Sergio Ruocco poco fa è arrivata la notizia | cosa pensano gli inquirenti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 26 agosto 2024) La vita diè cambiata radicalmente dalla notte del 30 luglio scorso quando la sua compagna Sharon Verzeni è stata uccisa a coltellate. Il 37enne fa avanti e indietro dalla caserma dei carabinieri. Collabora nelle indagini e non vuole un avvocato. “Non mi serve”, ha affermato. E sebbene sin da subito sembrava che il suo alibi reggesse, c’è chi il dubbio che lui possa avere a che fare con l’omicidio di Sharon ce l’ha. Il motivo? Sebbene non ci siano prove che indichino un suo coinvolgimento, in casi come questo, è facile pensare che si tratti di un delitto passionale e che il colpevole sia il compagno.