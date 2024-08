Povia cacciato dalla festa patronale di Nichelino il sindaco | Idee inaccettabili

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ildi, Giampiero Tolardo, ha deciso di cancellare il concerto didal cartellone dei festeggiamenti per ladel Patrono – San Matteo – nonostante fosse già in programma. Le sue motivazioni sono molto chiare e riguardano proprio leespresse negli anni dall’artista de I bambini fanno oh che vanno in una direzione ben precisa. “, lontane dai valori della democrazia”, ha spiegato il Primo Cittadino, che così annulla lo spettacolo numero 40 di Giuseppeche però si è già esibito in circa 100 concerti. Cancellato il concerto di, la replica sui social “È il concerto annullato numero 40, a, in provincia di Torino. Mi aveva chiamato l’organizzatore di un talent, avevamo tanto di contratto firmato, con il logo del comune, il patrocinio e tutto il resto. Qualcuno s’è messo di mezzo a mettere un veto.