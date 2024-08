Micol Olivieri Alice de I Cesaroni è un lontano ricordo | il nuovo look infiamma il web – Video

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 25 agosto 2024)per anni ha dato il volto ad, ne I. Oggi la giovane fa tutt’altro e anche la sua immagine è molto cambiata. Romana, classe 1993,oggi è una bellissima 31enne, sposata con un calciatore e mamma di due bambini: Arya di 10 anni e Samuel di 7. Per anniha dato il volto ad, all’interno dell’indimenticabile serie tv I, con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci.ai tempi de I/Cityrumors.it, appunto, interpretava, la sorella minore di Eva., inizialmente timida e poco popolare a scuola, nel corso degli anni ha subito una vera e propria evoluzione: è diventata una vera leader e ha fatto perdere la testa al fratellastro Rudy. Ma per, la dolceormai appartiene al passato. Come l’intera serie deiormai fa parte del passato.