Dybala resta alla Roma | la ‘Joya’ dei tifosi fuori casa di Paulo | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2024)sarà un calciatore dellaanche nella stagione 2024-2025. L’argentino in un messaggio sui social accompagnato da un occhiolino e uncon le sue imprese con i giallorossi ha rassicurato isulla permanenza in giallorosso. L’argentino ha rifiutato una faraonica offerta dall’Arabia da 75 milioni di euro complessivi. Nella serata di giovedì numerosisi sono riversati sottodellaper festeggiare. Circa un centinaio di supporter hanno intonato cori per il calciatore e per la fidanzata Oriana. C’è un po’ di entusiasmo davantidi. ? Tantie soprattutto bambini presenti: ecco l’essenza del calcio. ?? pic.twitter.com/HkHI39fzkA — Retesport 104.2fm (@ReteSport) August 22, 2024 L'articolo: ladeidiCalcioWeb.