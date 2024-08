Tradate | non può avvicinarsi alla compagna li scoprono seduti a fianco in treno Arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 – Difficile difendersi dall’accusa di non aver rispettato un divieto di avvicinamento se si viene colti a sedere aldella persona che non si può frequentare. È accaduto a un cinquantunenne pakistano,dagli agenti della polizia ferroviaria di Varese l’altra sera, sulregionale Milano Cadorna-Laveno Mombello. L’uomo è stato identificato mentre il convoglio stava raggiungendo la stazione di. Sedeva accantomoglie e al figlio. I poliziotti hanno effettuato un accertamento sulle banche dati del ministero, inserendo le sue generalità. Il controllo ha rivelato come il 51enne fosse destinatario di un provvedimento con le misure di allontanamento dcasa familiare e di divieto di avvicinamentopropria convivente emesse a marzo dal tribunale di Milano dopo un episodio di violenza domestica. Da qui l’arresto.