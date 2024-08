Ho perso marito e soldi e pensato al suicidio Parla una donna italiana | Vittima di un truffatore online Attenti sono abilissimi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) “Fate attenzione, perché i truffatori. Io nonuna sprovveduta, eppureriusciti a fare leva sulle mie passioni e sulle mie debolezze“. E’ questo, in sintesi, il riassunto del racconto che Rossana Tescaroli, 54 anni, ha coraggiosamente rilasciato a Leggo.it. Per raccontare la sua storia ma anche per mettere in guardia altrene che potrebbero essere ingannate. Sì, perché in molti sottovalutano l’abilità di chi opera le cosiddette “truffe affettive“. E non si tratta solo di questioni amorose. Perché questi professionisti dell’inganno prima di colpire studiano approfonditamente i profili delle loro potenziali vittime. “La mia chat”, ha raccontato Rossana, “era apparentemente normale, iniziata per interessi comuni con un sedicente signore francese. E non miaccorta che, giorno dopo giorno,finita in un tunnel.