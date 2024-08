Atalanta ecco i numeri di maglia per la nuova Serie A | Zaniolo sceglie il 21

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 17 agosto 2024) E anche l’ultimo dubbio è stato sciolto. Con l’avvio dellaA 2024/25 le società sono state chiamate a ufficializzare tutti idiper lastagione:compresa. Ed è stato quindi sciolto l’ultimo dubbio che c’era riguardo la Dea: Nicolò. L’amichevole con il Parma l’aveva giocata con un 99 che sembrava comunque provvisorio, tanto che nello store ufficiale nerazzurro la sua divisa non era ancora disponibile. Ora però c’è anche l’ufficialità dello shop: il classe 1999 indosserà lanumero 21. Era stata di Nadir Zortea l’anno scorso, liberata a gennaio quando il terzino è andato al Frosinone. Si tratta di una delle poche novità rispetto all’anno scorso e anche quanto visto in passato. Chi già c’era l’anno scorso non ha cambiato numero, eccetto Scamacca che ha preso la 9 liberata da Muriel a febbraio.