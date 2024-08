WhatsApp disattiva subito questa funzione se vuoi evitare truffe

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) Viviamo nell’epoca delleonline, e anche se non lo sapete, queste possono arrivare pure da. Ormai i criminali informatici utilizzano tecniche sempre più elaborate per fregarci, sfruttando soprattutto la facilità di condivisione dei file all’interno dell’app. La piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo diventa dunque per loro un piatto ricco. Il problema fondamentale sta nelle funzioni diattivate per impostazione predefinita. Queste, infatti, possono spalancare le porte ai truffatori, facilitando l’accesso ai nostri smartphone e computer. Ma c’è un modo semplicissimo per proteggersi e per non essere fregati. Iniziamo col dire che, per chi non lo sapesse, i file multimediali di(foto, video, audio) vengono scaricati automaticamente per impostazione predefinita.