Niente Champions per Mourinho Fenerbahce eliminato ai supplementari dal Lille

(Di martedì 13 agosto 2024)League per Josée il suo. Ha perso il ritorno dei preliminari contro il. Al 91° il club turco trova l’autogol di Bafode Diakite in un contrasto aereo con Edin Dzeko. Aisostituisce Dzeko con un centrocampista, Bartug Elmaz e al 109? ilresta in dieci uomini per l’espulsione di Aissa Mandi. Al 118? arriva il gol della qualificazione delsu rigore, trasformato dall’attaccante canadese Jonathan David. All’andata ilaveva vinto 2-1 in Francia con gol decisivo di Edon Zhegrova al 91°. Questa stasera in campo c’erano il centravanti bosniaco Edin Dzeko e il terzino destro Mert Muldur (ex Sassuolo). In panchina invece Rodrigo Becao (ex Udinese) e Rade Krunic (ex Milan). Non un avvio di stagione sensazionale per lo Special One che l’anno scorso è stato esonerato dalla Roma.