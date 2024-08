Il Montagna dalla A alla Z Il mister che arriva in bici Tifosi caldi è boom di multe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Viaggioscoperta di protagonisti, aneddoti, cifre e statistiche fra le pieghe del 72° Torneo della, in ordine alfabetico. A come Ammende.di sanzioni a carico delle società disposte dal giudice sportivo del Csi che ha incassato ben 750 euro. Sotto la lente soprattutto fumogeni e petardi lanciati in diverse partite. Intransigenti. B come Baroni. Riccardo, classe 2009 capitano dei baby del Tricolore Carpineti Valestra di cui è stato leader dentro e fuori dal campo nella cavalcata verso l’argento. È un figlio d’arte e il padre Silvano per seguire la semifinale ha chiuso in anticipo la piscina di Carpineti. Dinastie. C come Corbelli. Difensore classe 1987 che ha centrato il double Dilettanti (2009-2010) con la maglia del Cavola, quest’anno contribuisce all’exploit del Villa Minozzo, entrando di diritto nella storia del