Un trucco scintillante per la notte più magica dell' estate quella di San Lorenzo Da realizzare con pochi ma brillantissimi prodotti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 10 agosto 2024) E quindi usciremo a riveder le stelle, come Dante appena fuori dall’ Inferno Un messaggio di speranza e di rinascita, metaforain cui si aspetta con il naso all’insù di vedere una scia luminosa che attraversi il buio del cielo, per esprimere un desiderio.di San(proprio oggi, 10 agosto), cui hanno reso omaggio tanti artisti (e registi come i Fratelli Taviani). La tradizione nasce dall’associazione tra le lacrime del Santo giustiziato nel 258 d.C. e lo sciame meteoriticoe Perseidi, che in questo periodo’anno creano l’effetto “stelle cadenti”. Secondo la credenza popolare, tutti coloro che ricordano il dolore di San, guardando le sue lacrime scendere dalla volta celeste, possono sperare nell’avverarsi di un desiderio. E proprio in questache ci invita a sognare, il desiderio è quello di apparire splendenti più che mai.