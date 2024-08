Coppa Italia 2024 2025 Cremonese e Cesena avanti | eliminate Bari e Verona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Labatte ilai calci di rigore e si qualifica ai sedicesimi di finale di, dove affronterà una tra Cagliari e Carrarese. Dopo l’1-1 nei minuti regolamentari, sancito dalle reti di De Luca (68?) e Manzari (80?), la squadra di Giovanni Stroppa ha trionfato dal dischetto sfruttando gli errori di Vicari e Oliveri, che dagli undici metri hanno colpito il palo. Un errore anche per la(parato da Radunovic il rigore di Collocolo), ma alla fine è il penalty di Bonazzoli a spedire ai sedicesimi la squadra grigiorossa. La prima eliminazione eccellente è quella dell’Hellasdi Paolo Zanetti. Al Bentegodi la formazione gialloblù viene battuta 2-1 dal, che stacca il pass per i sedicesimi, dove troverà una tra Frosinone e Pisa. Al 44? è Kargbo a portare in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa la reazione dell’Hellas non c’è.