Girma a terra privo di sensi | terrore a Parigi nella 3000 a ostacoli | Guarda

(Di giovedì 8 agosto 2024) Una violenta caduta durante la finale dei 3 mila metri di corsa a. Quella che a portato Lamechaa perdere i, per poi riprenderli nell'infermieria dello Stade de France, riuscendo a ritrovare anche la parola prima del trasporto in ospedale per degli esami. Nonostante fosse in lotta per una medaglia, ha tentato all'ultimo giro di superare una barriera per poi inciamparci, cadendo in maniera brutta. Facendolo, però, ha battuto la nuca della testa, perdendo così i. La scena triste è che diversi atleti hanno dovuto scavalcarlo ignari della gravità della situazione. Secondo quanto riportato da L'Equipe,avrebbe ripreso igiàpancia dello Stade de France grazie alle cure dei sanitari. Ha scambiato qualche parola poi è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso.