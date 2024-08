I Cavalieri dell’Apocalisse non si sono ancora pronunciati ma il thriller è alle battute conclusive

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024) Le notizie che arrivano direttamente da dove vengono prese le decisioni che riguardano le guerre (superfluo precisare quali) nonquanto di meglio si vorrebbe venire a sapere e commentare sotto l’ombrellone con i vicini. Quanto si sta apprendendo in queste ultime ore da fonti di prima mano, quindi attendibili, riguardanti le evoluzioni delle decisioni dei vertici dei paesi coinvolti direttamente, significherebbero che il fuoco che sta coinvolgendo l’umanità è andata oltre il bordo dell’orrido su cui si era fermato e sarebbe ormai con un piede al suo interno. Il passaggio successivo è bene non citarlo per scaramanzia, perché potrebbe essere non molto diverso da un necrologio. Quindi è bene provare a fare qualche considerazione per assurdo, del tipo di quelle che fanno i matematici, per avere il triste supporto che si è arrivati quasi al punto di non ritorno.