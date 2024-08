Cristiano Godano e Telmo Pievani in tour per Canto d’Acqua

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 4 agosto 2024)CUNEO –, frontman dei Marlene Kuntz, e il filosofo della scienza, unendo arte, poesia e scienza, portano inlo spettacolo, prodotto da Freecom/Rete Doc e Produzioni Fuorivia, “”, una laica preghiera per l’acqua. Iltoccherà il 5 agosto Fenestrelle (TO), il 28 agosto il Monferrato, Castellazzo Bormida (AL), il 31 agosto Sarzana (SP – sold out) e il 4 settembre Gradisca d’Isonzo (GO). L’acqua è in fermento, è diventata instabile. In alcune parti del mondo ce n’è troppo poca, e avanza la desertificazione. In altre parti del mondo ce n’è troppa, e si scatenano alluvioni. Le emissioni di gas serra aumentano, anziché diminuire come è scritto in tutti gli accordi internazionali, il clima volge al caldo e l’acqua si carica di energia inusitata. Cambiano le correnti atmosferiche e quelle marine.