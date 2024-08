Commerciante morto nello schianto Giovedì l’addio a Stefano Bettoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) L’ultimo saluto aè fissato peralle 10 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino, in borgo a Faenza. E quasi certamente sarà don Marco Ferrini a celebrare le esequie deltragicamente scomparso nell’incidente stradale avvenutosera sera in via Piero della Francesca. Unomolto violento che purtroppo non ha lasciato scampo al54enne, che era in sella alla sua moto blu. In molti, increduli, appresa la notizia della scomparsa hanno manifestato cordoglio e condoglianze privatamente e attraverso i social alla famiglia di, in particolare alla moglie Elena e alla suocera Rosa, con le quali il 54enne faentino lavorava nell’azienda di famiglia, il negozio di calzature e abbigliamento ‘Dune Buggy’ nella centralissima piazza del Popolo.