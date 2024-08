Spaccio nel Salento Nascondeva 87 pastiglie di ecstasy in hotel arrestato 23enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 3 agosto 2024) Dopo gli episodi dei giorni e delle settimane scorse, ancora un episodio dinel. Ieri mattina è giunta presso la centrale operativa della Questura la richiesta di intervento per un possibile furto all’interno di un albergo situato nel centro storico di Lecce. Sul posto il manager dell’ha riferito agli agenti delle volanti che la sera prima quattro uomini di origine senegalese avevano preso in affitto due stanze dell’albergo, provvedendo al pagamento delle stesse tramite carta di credito e che, sempre nella stessa sera, avevano invitato in camera alcuni amici della stessa nazionalità nonostante fosse stato detto loro di non farlo. La mattinata successiva uno di questi amici “ospitati” è stato visto allontanarsi dall’uscita di sicurezza portando con sé fuori dell’albergo materiale assegnato alla palestra, per questo era stato chiesto l’intervento.