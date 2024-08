Ecco perché non siamo tutti normali! Paolo Crepet su Carini-Khelif | Il testosterone…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 agosto 2024) Continuano le polemiche per quanto successo alle Olimpiadi prima, dopo e durante il match tra la pugile italiana Angelae l’avversaria intersex Imane. All’atleta algerina viene contestato un livello di testosterone troppo alto per combattere nella categoria femminile, stesso livello di testosterone che le era costato la non idoneità a partecipare ai mondiali di boxe. E qui si crea il primo problema.secondo i test del Comitato Olimpico Internazionale, invece,soddisferebbe i requisiti richiesti per partecipare ai giochi Olimpici nella categoria femminile. “Mi sono fermata per preservare la mia incolumità, ho accusato colpi troppo forti” ha dichiarato Angelaal termine del match. La questione, ovviamente, è diventata subito politica e ha conquistato i talk show di mezzo mondo. Della faccenda ha parlato anche, psicologo e scrittore.