Listone fantacalcio 2024-2025 | tutte le novità

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 1 agosto 2024) La nuova stagione diè alle porte e, come ogni anno, l’uscita delufficiale segna l’inizio della preparazione per i fantallenatori di tutta Italia. Ilintroduce diversi cambiamenti significativi che potrebbero influenzare le strategie di mercato di molti giocatori. Quest’anno il calciomercato ha portato numerose, con tanti giocatori nuovi che potrebbero rivelarsi delle sorprese in ottica. Tra i nomi più interessanti troviamo Christian Pulisic, approdato al Milan, e Zaniolo, che ha fatto il suo ritorno in Serie A con la maglia dell’Atalanta. Entrambi i giocatori sono stati assegnati al ruolo di centrocampisti, aumentando così le opzioni per chi cerca bonus pesanti.