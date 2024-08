Concerti d’estate di Villa Guariglia | gran finale con l’omaggio a Mozart

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa 27esima edizione deidisi chiude domani (venerdì 2 agosto 2024, ore 21, ingresso € 10) all’Area Archeologica di Fratte concon Costantino Catena al pianoforte e l’Ensemble Salerno Classica, diretta da Francesco D’Arcangelo. Una serata è a cura di Salerno Classica. Al pubblico deisarà proposto un percorso di ascolto all’insegna delde compositore viennese, W.A., trae sinfonie: dalla Sinfonia 22 K 162 alla Sinfonia 17 K 129 per concludere con il Concerto per pianoforte n. 9 in mi bemolle maggiore, “Jeunehomme Konzert”, K 271. Costantino Catena, Yamaha artist ed interprete rinomato per la cura delle sue esecuzioni.