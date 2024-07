Vela Nicolò Renna non brilla ma resta in scia ai migliori nel windsurf dopo 10 prove alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Situazione apertissima e tutto ancora in bilico nel(classe iQFoil) maschile10 regate di flotta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quest’oggi,alcune ore di attesa per vento troppo leggero e instabile a Marsiglia, sono state completate quattrodi Slalom importanti in attesa dell’ultima giornata di Opening Series, che definirà la griglia di partenza della Medal Series in cui verranno assegnate le medaglie a cinque cerchi.le montagne russe emotive (e di classifica) di ieri, ha cominciato nel peggiore dei modi il programma odierno incappando in una squalifica per poi andare in crescendo con due 12mi ed un 7° posto che, potendo scartare finalmente il suo secondo peggior risultato, gli consentono di attestarsi in settima piazza assoluta nella generale.