L’omicidio di Haniyeh è solo l’ultimo colpo di Israele in Iran E dimostra che la Repubblica Islamica non può proteggere i suoi alleati

(Di mercoledì 31 luglio 2024) A differenza dello strike contro Kataib Hezbollah in Iraq e soprattutto della presunta uccisione di Fouad Shoukr, membro del Consiglio della Shura di Hezbollah in Libano, quella del capo del Politburo di Hamas, Ismail, assassinato nella notte di martedì damentre si trovava in un alloggio per veterani e dignitari stranieri nel nord di Teheran, in, contiene delle implicazioni di enorme portata. La prima è che se quello di Shoukr può essere definito un omicidio mirato di un operativo del partito-milizia libanese, in grado di generare un vantaggio tattico nella dimensione bellica e di rispondere a un imperativo di tutela della sicurezza israeliana, quello di(il ritratto) non ha nessuna di queste caratteristiche.