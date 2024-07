Tesla richiama oltre 18 milioni di veicoli per problema al cofano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 luglio 2024) New York, 30 lug. (askanews) – La casa automobilisticastando1,8dinegli Stati Uniti a causa di unsoftware che potrebbe causare l’apertura completa dele ostruire la visuale del conducente. Iti sono i Model 3, Model S, Model X e Model Y 2020-24. La National Highway Traffic Safety Administration ha dichiarato martedì che non esiste un segnalatore che indichi al conducente quando ildel veicolo è sbloccato e questo rischia di aumentare il rischio di collisione. In risposta,ha reso disponibile un aggiornamento software over-the-air gratuito. Il produttore dielettrici è stato colpito da una serie di potenziali problemi di sicurezza negli ultimi anni, specialmente legati al sistema di guida automatica che ha provocato200 incidenti negli Stati Uniti.