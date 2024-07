LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia la sessione attesa per le due imbarcazioni dell’otto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.34 Il tunisino aumenta il divario a proprio favore a metà gara. Taieb passa con oltre 3? di vantaggio su Memo. 09.32 Ai 500 metri Taieb è in vantaggio con 1.69 di margine su Memo. 09.30 SI PARTE! 09.28 Tutto pronto per l’inizio della, si parte con le semifinali E/F del singolo maschile. Ecco la startlist della prima heat. 1 ANG MATIAS Andre 22 JUN 1989 2 TUN TAIEB Mohamed 15 OCT 1996 3 INA Memo 8 JAN 1995 4 KAZ YAKOVLEV Vladislav 1 JAN 1993 09.25 Occhio perché l’Italia sarà di scena in entrambe le batterie. Saranno prima gli uomini a presentarsi in acqua: Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina e Vincenzo Abbagnale, guidati dal timoniere Alessandra Faella, saranno gli azzurri in gara.