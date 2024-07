Gravina | Ho deciso di aprire una fase costituente

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Gabriele, presidente FIGC, ha scritto una lettera che compare sulle pagine de “La Repubblica”. Di seguito il contenuto.: “Il calcio è di fronte ad un crocevia” “Gentile Direttore, il calcio è di fronte a un crocevia. Deve adeguare la sua democrazia interna alle dimensioni e alla complessità di un sistema che rappresenta il più grande laboratorio di passione, ma anche una delle prime economie del Paese, capace per ogni euro che riceve dallo Stato di restituirne venti in gettito fiscale e previdenziale. Per questo, interpretando sollecitazioni giunte da ambienti sportivi e istituzionali, ma anche dalla società civile, hodiuna. Oggi proporrò al Consiglio Federale la convocazione di un’assemblea straordinaria per modificare lo Statuto, cioè la Carta dei principi e delle regole fondamentali del nostro movimento.