Ora il centro se lo giocano Pd e FdI ma occhio a Forza Italia La versione di Adornato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ilè indispensabile, ma allo stato dei fatti il progetto di una formazione centrista è deflagrato. L’apertura di Matteo Renzi all’ipotesi del campo largo e la ripetizione – come un tormentone estivo – dell’assenza di veti da parte del Pd fa immaginare che questa volta sia convinto a starci nella variopinta coalizione disinistra. Fino alla prossima piroetta. “Ma il fronte popolare innon può funzionare, lo abbiamo già visto varie volte. Il caso del 2006 è emblematico. Mi pare che a questo punto l’unica soluzione per intercettare l’elettorato centrista sia in capo ai due principali partiti degli schieramenti contrapposti”. A dirlo a Formiche.net è l’ex parlamentare, giornalista e saggista Ferdinando. L’idea di un partito diè definitivamente tramontata? C’era molta gente che contava sulla nascita di unriformista e liberale.