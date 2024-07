Fedez insieme a Johnny Depp | le foto da St Tropez scatenano i commenti dei fan

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il rapperha condiviso su Instagram alcunedelle sue vacanze, sorprendendo i fan con gli scatti in cui appare. Il rapperha avuto un incontro hollywoodiano a Saint, come rivelano leche lo ritraggono accanto a. Gli scatti condivisi online, che hanno un po' sorpreso i fan del cantante e dell'attore, mentre trascorrono sorridenti del tempoa bordo di uno yacht. Lecon la star del cinemaha svelato dove si trova su Instagram, permettendo così ai fan di vedere qualche dettaglio della sua vacanza, arrivata dopo alcuni mesi molto complicati a livello personale e professionale. Il rapper si è infatti separato dalla moglie Chiara Ferragni e ha dovuto trasferirsi in