Un marziano si aggira per Milano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 23 luglio 2024) Parla il primo cittadino della metropoli che dovrebbe essere «punta di diamante» del Paese. E l’effetto? Che lui stia passando da lì per caso Caro sindaco Sala, sindaco di, le scrivo questa lettera dopo aver letto con trasporto una sua lunga intervista sul Corriere della sera. Due pagine, a cura del vicedirettore Venanzio Postiglione, in cui lei fa il bilancio dei suoi otto anni alla guida della città. Ho molto apprezzato il suo tono distaccato. Così distaccato che lei mi è parso, più che il sindaco, un passante, un osservatore casuale. O forse, l’umarell dei Navigli. Per esempio mi è piaciuto quando ha detto che ac’è «il problema della casa». Perdinci, il fatto che ci sia arrivato, dopo otto anni a Palazzo Marino, è segno inequivocabile della sua perspicacia.