Addio a Vittorio Frizzi fondatore del reparto di emodialisi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Pistoia, 22 luglio 2024 – Ha dedicato la sua intera carriera a prendersi cura degli altri, diventando uno dei pionieri della dialisi e lasciando un segno indelebile in coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare con lui. Sabato 20 luglio, all’età di 95 anni, si è spento, il professor. Lascia la moglie Anna Maria e le tre figlie Patrizia, Michela e Lorenza. Nato a Padova il 28 novembre del 1928, si era laureato in medicina nella città veneta, specializzato in nefrologia, urologia e scienza dell’alimentazione, esercitando poi la professione di urologo all’ospedale di Trento, prima di arrivare a Pistoia. Ed è proprio qui cheha scritto un piccolo, ma importantissimo capitolo di storia della medicina.