Il nodo del lavaggio strade Ora anche Casignolo protesta L’assessora promette altri orari

Il nodo del lavaggio delle strade a Casignolo si fa sempre più complicato, con residenti e commercianti che chiedono soluzioni efficaci. Dopo le proteste di Sant’Alessandro, ora anche il Casignolo si mobilita, portando la questione in Consiglio comunale. L’assessora promette nuovi orari per alleviare i disagi, ma il problema resta aperto. La sfida è trovare un equilibrio tra pulizia e vivibilità, perché nessuno voglia rinunciare alla qualità della vita.

La questione parcheggi a San Rocco approda in Consiglio comunale. Dopo il cambio degli orari di lavaggio strade entrato in vigore il 1° luglio, il disagio si è trasferito da una zona del quartiere a un'altra. Se fino a poche settimane fa a lamentarsi erano i residenti di Sant'Alessandro, oggi è il Casignolo – in particolare via Asiago – a dover affrontare il problema del divieto di sosta per lavaggio strade nelle prime ore del mattino, tra le 6 e le 9, quando trovare un parcheggio alternativo è parecchio complicato. A sollevare la questione in Consiglio comunale è stato il consigliere di Fratelli d'Italia Andrea Arbizzoni, residente proprio al Casignolo: "Il disagio è stato risolto a Sant'Alessandro, ma ora si è semplicemente spostato.