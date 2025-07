L’analisi del sociologo | Il disagio si può prevenire Serve una rete di sostegno per famiglie in difficoltà

Il disagio giovanile e le sue manifestazioni violente rappresentano un campanello d'allarme che richiede interventi tempestivi. Secondo il sociologo Marco Terraneo, direttore del Master in devianza e servizi sociali all’Università di Milano Bicocca, le rapine commesse da giovanissimi sono segnali di un progressivo sfilacciamento delle reti sociali. Prevenire queste forme di violenza significa investire in una rete di sostegno forte e inclusiva per le famiglie in difficoltà , affinché il cambiamento possa partire dalla radice.

"Le rapine violente commesse da giovanissimi sono il segno di un progressivo sfilacciamento delle reti sociali. Se gli autori sono italiani di seconda generazione, molto spesso alla mancanza di una rete sociale di sostegno si aggiunge la difficoltĂ di integrazione". A fare luce sul fenomeno è il sociologo Marco Terraneo, direttore del Master in devianza, sistema della giustizia e servizi sociali dell'UniversitĂ di Milano Bicocca, oltre che professore del Dipartimento di sociologia e ricerca sociale dello stesso ateneo. Professore, cosa c'è alla base del disagio giovanile? "Purtroppo, gli episodi violenti non sono un fenomeno recente ma assistiamo da anni a rapine e aggressioni in strada compiute da giovanissimi.

