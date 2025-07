Ventimiglia paura per un bimbo scomparso | disperso dopo l’uscita dal campeggio nella zona di Latte

Una notte di tensione a Ventimiglia, dove scompare il piccolo Alain Barnard Ganao, 5 anni, dopo essere uscito dal campeggio nella zona di Latte. La sua scomparsa ha scosso la comunità , che ora si stringe attorno alla famiglia nel disperato tentativo di ritrovarlo. Le ricerche sono in corso e ogni minuto è prezioso: l'intera città spera in un lieto fine per il giovane disperso.

Il piccolo Alain Barnard Ganao, 5 anni, è svanito nel nulla nella serata di venerdì. Testimoni riferiscono di averlo visto allontanarsi dal campeggio.

Ventimiglia, bambino di 5 anni disperso in un campeggio a Latte: indossa maglietta bianca e pantaloncini verdi. Ricerche in corso

Ventimiglia, paura per un bimbo scomparso: disperso dopo l'uscita dal campeggio nella zona di Latte - Ore di apprensione a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove dalla serata di venerdì 11 luglio si sono perse le tracce di Alain Barnard Ganao, un bambino di appena cinque anni.

Paura a Latte, in corso le ricerche di un bimbo di 5 anni - Il piccolo, di origine asiatica, era in vacanza con la famiglia in un campeggio della zona quando è scomparso