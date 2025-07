Il Circolo tennis non si ferma più E’ promozione

Il Circolo Tennis di Porto San Giorgio continua a sorprendere, con una passione inesauribile e una promozione senza sosta. È un vero e proprio vivaio di talenti giovanissimi, riconosciuto come il punto di riferimento regionale per la formazione delle future stelle del tennis. Grazie alla guida esperta del Maestro Antonio Di Paolo, la scuola si distingue come la migliore a livello regionale e tra le prime dieci nazionali. Delle grandi soddisfazioni...

Una fucina di giovani, anzi giovanissimi tennisti: è così che il Circolo tennis di Porto San Giorgio viene visto e considerato un punto di riferimento per ciò che riguarda in particolare la formazione delle baby racchette, in una scuola tennis considerata la migliore in assoluto a livello regionale e una delle prime dieci a livello nazionale, grazie all'indiscusso valore del maestro Antonio Di Paolo, che la gestisce. Delle grandi soddisfazione sta ricevendo dai suoi allievi mignon, under 10 e under 12, ed anche da quelli un po' più grandi, comunque massimo under 18. Ed under 18 sono tutte le componenti della squadra femminile di serie C del circolo, protesa alla conquista della serie B: "Una giornata memorabile di tennis – racconta Di Paolo – ho visto protagonista Ludovica D'Attilio, talentuosa tennista che ha portato la squadra femminile di serie C a giocarsi l'accesso in serie B.

