Cazzullo e Ovadia storia e fede Ecco Il romanzo della bibbia

Un viaggio affascinante tra storia, fede e narrativa, in cui due grandi voci come Aldo Cazzullo e Moni Ovadia ci guideranno attraverso i capitoli più significativi della Bibbia. In una serata magica sotto le stelle alla Rocca Malatestiana, lasciamoci trasportare dalla potenza delle parole, dalla musica e dai silenzi, per riscoprire antiche storie che ancora oggi parlano al cuore. Un appuntamento imperdibile per immergersi nell’essenza della nostra cultura...

Le pietre millenarie della Rocca Malatestiana stanno per vibrare di nuovo, ma questa volta non sarà il suono delle armi medievali a scuoterle, bensì quello delle parole contemporanee per una serata sotto le stelle, in un tempio di parole, musica e silenzi. Oggi alle ore 21,15, per la rassegna Comizi d’Amore, due figure di spicco della scena culturale italiana — Aldo Cazzullo e Moni Ovadia — porteranno in scena Il romanzo della Bibbia, un viaggio teatrale tra i racconti fondanti dell’umanità, restituiti con la forza del teatro, la profondità del racconto e la suggestione della musica dal vivo. Un’opera intensa, visionaria, capace di unire sacro e presente, poesia e riflessione, in una serata che si annuncia indimenticabile e in un luogo che custodisce la storia, pronto ad accogliere storie che non smettono di parlare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cazzullo e Ovadia, storia e fede. Ecco “Il romanzo della bibbia“

