Sempre più anziani e meno nascite La Asl fotografa il territorio Sono pochi gli stranieri residenti

La fotografia demografica della provincia di Pistoia rivela un territorio in rapido invecchiamento, con basse nascite e pochi stranieri residenti. La popolazione vive a lungo, ma la crescita naturale è quasi nulla, accentuando le sfide di un futuro sempre più fragile. La relazione sanitaria 2024 dell’USL Toscana Centro evidenzia questa tendenza, sottolineando la necessità di strategie innovative per invertire il declino demografico e garantire un domani più sostenibile.

Nel territorio pistoiese si vive a lungo, ma si fanno pochi figli e la popolazione invecchia sempre più rapidamente. È questo il quadro che emerge dalla relazione sanitaria 2024 redatta dall’Azienda USL Toscana Centro, che mette sotto la lente lo stato di salute demografica della provincia, incrociando dati su aspettativa di vita, natalità , indice di vecchiaia e presenza di stranieri. Secondo i dati aggiornati al 2021, gli uomini residenti nella zona Pistoiese hanno un’aspettativa di vita alla nascita di 81,5 anni, mentre le donne raggiungono mediamente gli 85,9 anni. Numeri che si collocano leggermente sopra la media regionale (81,4 e 85,5 anni) e perfettamente in linea con quella aziendale dell’Ausl Toscana Centro (81,8 e 85,9 anni), confermando il territorio come uno dei più longevi della Toscana e del Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sempre più anziani e meno nascite. La Asl fotografa il territorio. Sono pochi gli stranieri residenti

In questa notizia si parla di: pochi - territorio - stranieri - residenti

A Castelvenere fibra ottica su tutto il territorio entro pochi mesi - Castelvenere presto potrà contare su una connessione internet ultraveloce grazie all'installazione della fibra ottica su tutto il territorio, prevista entro cinque mesi.

TERZO ACCOLTELLAMENTO IN POCHI GIORNI A ROVIGO - Negli ultimi giorni Rovigo ha assistito ad una preoccupante ondata di violenza. Ben tre accoltellamenti... Vai su Facebook

Sempre più anziani e meno nascite. La Asl fotografa il territorio. Sono pochi gli stranieri residenti; “Noi nel Lazio accogliamo quasi il 22% di tutti gli immigrati in Italia e a Roma quasi il 90%. Possibile che a Roma dobbiamo avere quasi uno su cinque degli immigrati che arrivano in Italia?”. (Min. 28:55); Residenti stranieri, nel Piacentino sono il 15%: «Questione abitativa problema prioritario, evidente in città e a Castello».

Provincia, mai così pochi residenti: calano anche gli stranieri ... - 808 stranieri, che equivalgono al 26% del totale degli stranieri residenti in provincia, a Crema ... Segnala cremonaoggi.it

Come cambiano i savonesi dal 2000 a oggi: residenti in calo, età media ... - Nel 2024 gli stranieri residenti in provincia di Savona sono 23. ivg.it scrive