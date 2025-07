Basta massacri | picchetto ai cancelli

In un clima di crescente tensione, circa sessanta attivisti dei Centri Sociali Marche hanno manifestato davanti ai cancelli della Gem Elettronica, contestando l’ingresso di Leonardo S.p.A. nel territorio sambenedettese. La protesta, vibrante e determinata, riflette le preoccupazioni sulla presenza di un colosso della difesa e sulle sue implicazioni locali. La questione apre un dibattito urgente su sviluppo, occupazione e responsabilità etiche nel nostro territorio.

Circa sessanta sono stati gli attivisti che hanno partecipato ieri pomeriggio a un presidio davanti ai cancelli della Gem Elettronica, in via Marchegiani a San Benedetto del Tronto. La protesta è stata organizzata dai Centri Sociali Marche per contestare la presenza sul territorio di Leonardo S.p.A., colosso europeo della difesa che nel 2024 ha acquisito il 65% del capitale della storica azienda sambenedettese. Gli organizzatori hanno denunciato come Leonardo sia uno dei principali attori nel mercato globale degli armamenti, con investimenti miliardari in tecnologie militari e un fatturato 2024 superiore ai 17 miliardi di euro.