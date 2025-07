Presidio sicurezza in municipio Il sindaco | Già 25mila interventi

Dopo l’ultimo episodio di violenza che ha scosso il cuore della città, Monza si mobilita con forza per chiedere più sicurezza. Il sit-in di Fratelli d’Italia davanti al Municipio, simbolo di un impegno concreto e condiviso, ha acceso i riflettori su una problematica crescente: 25mila interventi e un sindaco determinato a fare la differenza. La città si prepara a cambiare rotta, perché la sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta.

"Più sicurezza": è lo slogan scelto da Fratelli d’Italia Monza per il sit-in che si è tenuto l’altro ieri davanti al Municipio, poco prima dell’inizio del Consiglio comunale. Una protesta simbolica, nata dopo l’ultimo episodio di violenza in centro, mercoledì 2 luglio, legato ai cosiddetti “maranza“. A scatenare la reazione è stata l’aggressione avvenuta in piazza Cambiaghi ai danni di un giovane bengalese, dopo un furto avvenuto al Nei. "Dopo il Consiglio straordinario sulla sicurezza, nessun miglioramento - afferma il consigliere comunale di Fdi, Andrea Arbizzoni -. Il tema non deve essere minimizzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Presidio sicurezza in municipio. Il sindaco: "Già 25mila interventi"

In questa notizia si parla di: sicurezza - municipio - presidio - sindaco

Villaggio Falcone, il VI municipio bussa al prefetto per chiedere maggiore sicurezza nel quartiere - Villaggio Falcone si prepara a cambiare volto: il VI municipio chiede con fermezza un’azione concreta per garantire la sicurezza dei cittadini.

SICUREZZA, LA PARALOVO SCRIVE AL SINDACO: DOMANI MATTINA L’INCONTRO MORTARA - Elisa Paralovo ha scritto al sindaco Gerosa esprimendo preoccupazione per la sicurezza in città. Chiede chiarimenti sulla vigilanza privata promessa e sul c Vai su Facebook

Presidio sicurezza in municipio. Il sindaco: Già 25mila interventi; Quel presidio fuori dal municipio per chiedere più sicurezza; Monza è una città sicura? Il sindaco spiega come stanno le cose.

Presidio sicurezza in municipio. Il sindaco: "Già 25mila interventi" - in che si è tenuto l’altro ieri davanti al Municipio, poco prima dell’inizio del Consiglio comunale. Come scrive ilgiorno.it

Emergenza sicurezza, presidio davanti al Comune - In una nota il partito di centrodestra ha parlato di "piaga sociale" e ... Si legge su msn.com