Quercon da Cornuda parte il progetto per ridare vita alle querce del Bosco del Fagarè

A Cornuda prende il via un progetto ambizioso per riscoprire e valorizzare le querce del Bosco del Fagarè, uno dei patrimoni naturalistici più preziosi della pedemontana trevigiana. La conferenza stampa di ieri ha dato il via ufficiale a “Quercon”, un'iniziativa di gestione partecipata che mira a rinnovare e salvaguardare questo ecosistema unico, coinvolgendo la comunità e promuovendo un futuro sostenibile per il nostro patrimonio naturale.

Conferenza Stampa Progetto QUERCON – Cornuda (TV) Venerdì 11 luglio 2025 Ore 10:30 Unisciti a noi per la presentazione ufficiale del progetto QUERCON – un'iniziativa partecipata per la gestione e la rinnovazione delle querce nel Bosco del